Ameriški mediji so Dragića že oblekli v dres Dončićevega Dallasa

Ameriški športni mediji so poročali, da bo Goran Dragić v poslu med Miamijem, Philadelphio in Dallasom v naslednji sezoni oblekel dres Teksačanov in postal soigralec Luke Dončića, vendar je nato zaradi previsoke plače nekdanjega kapetana slovenske izbrane vrste vse skupaj propadlo.