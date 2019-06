V lepem, mirnem, zelenem, listnatem in polnem rož Wimbledonu, delu jugozahodnega obrobja Londona, ki v britanski prestolnici menda najlepše diši in žvrgoli, ker je tam toliko cvetja in ptičev, se malokdo pritožuje zaradi najnovejše, vsakoletne, prestižne in donosne mednarodne »okupacije«. Mnogi Wimbledončani, od lastnikov restavracij do vseh, ki so oddali hišo teniškim igralcem in drugim, se te »zasedbe« veselijo. Ker je donosna. Z drugimi besedami: v ponedeljek se začenja najbolj znan teniški turnir na svetu.

Blizu pol milijona obiskovalcev

Vsako leto se v dveh tednih v Wimbledon zgrne blizu pol milijona ljudi iz vse Britanije in z vsega sveta. Lani so jih na primer našteli 473.169 (predlani 473.572). To je najstarejši (začel se je leta 1877), najboljši (tako trdijo gostitelji ter zmagovalke in zmagovalci turnirja) in najprestižnejši teniški turnir na svetu. Je eden od štirih največjih, grand slam turnirjev in edini, na katerem od prvega dne naprej tenis igrajo na na kratko »postriženi«, osem milimetrov visoki travi, ki pred turnirjem spominja na perzijsko preprogo. Vsako leto na novo posejejo 54 milijonov semen trave.

Druga velika posebnost turnirja so bela oblačila igralk in igralcev. Nekoč so morala biti povsem bela, zadnja leta pravila zahtevajo prevladujočo belo barvo, a se velika večina drži pravila belega. Britanci so, naj gre za kriket ali tenis, zelo radi v belem. Johnny Perkins, vodja službe kluba za stike z javnostjo, mi je, ko sva se nedavno pogovarjala, zaupal manjšo skrivnost. »Po malem gre tudi za tržni trik: ko ljudje vidijo zeleno travo in bela oblačila igralcev, večina ljudi pomisli na Wimbledon.« Res ni teniškega turnirja, kot je wimbledonski, ki je organizatorjem, najbolj ekskluzivnemu teniškemu klubu na svetu All England Club, lani prinesel 286,5 milijona evrov zaslužka. Dobiček je bil kar 18 odstotkov višji kot leto prej – 44,32 milijona evrov.

Tenis, ki je Wimbledonu prinesel globalno prepoznavnost (vsako leto ga po televiziji gleda okoli milijarda zemljanov), je, vsaj za večino Britancev, razlog za to, da pridejo v Wimbledon vsaj enkrat v življenju. Wimbledonski teniški turnir je postal del britanskega poletja v enaki meri, kot so pikniki z žarom, dež in plohe ter uživanje v sladoledu na vetrovnih obalah. Britanci so sužnji tradicije. Wimbledonski teniški turnir prav tako. Zadnja leta turnir poteka prva dva tedna julija. Moto wimbledonskega turnirja sta verza iz pesmi Če… angleškega literata Rudyarda Kiplinga: zmagoslavje in polomijo je po angleško stoično razglasil za prevari, do katerih bi morali imeti enak odnos, ker sta oba del življenja.

Wimbledon je neustavljivo privlačen. Za ljudstvo, za zvezde, ki se jih tre, posebno v imenitni kraljevski loži, v kateri se zadnja leta iz kraljeve družine najpogosteje pojavljata princ William in Kate, ki je odlična tenisačica, za korporacijske veljake, ki pokupijo na stotine vstopnic za poslovne prijatelje. In seveda za igralke in igralce, ki jih letos čaka do zdaj najvišji nagradni sklad: 42,42 milijona evrov. Zmagovalka in zmagovalec (naslova branita Angelique Kerber in Novak Đoković) bosta pospravila ček za 2.623.500 evrov. Tudi poraženci v prvem krogu se ne morejo pritoževati, saj se bodo poslovili z dobrimi 50.000 evri. Srb Đoković je eden izmed igralcev, ki se pritožujejo, da dobijo premajhen del dobička turnirja. Največje moške teniške legende Rogerja Federerja (avgusta bo star 38 let), ki je z osmimi naslovi prvaka wimbledonski rekorder, ni med njimi.