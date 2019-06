Zmaga Slovenije je veliko presenečenje, saj je porazila šesto reprezentanco na svetu po Fibini lestvici in pred prvenstvom prve favoritinje skupine v Nišu. Turkinje so tako doživele že drugi poraz v dveh dneh. Uspeh je še večji, saj je manjkala najvišja Slovenka, 192 centimetrov visoka Eva Lisec, ki se je poškodovala v četrtek proti Madžarkam. Zdravniški pregledi niso razkrili nobene hujše poškodbe mečne mišice leve noge, vendar pa so bile bolečine prehude za nastop.

Slovenke so ob podpori 300 slovenskih navijačev na tribunah dvorane Čair pokazale veliko srčnosti, borbenosti, predvsem pa hrabrosti in zbranosti. Prva četrtina je bila izenačena. V 18. minuti je imela Slovenija osem točk prednosti (28:20), na odmoru med polčasoma le še eno. Turkinje so do najvišjega vodstva prišle na začetku drugega dela (44:37), a so se Slovenke vrnile v vodstvo z delnim izidom 9:0. Odločitev o zmagovalcu je padla v zadnji četrtini, v kateri so Turkinje dosegle le osem točk. Nazadnje so vodile v 35. minuti z 51:50. Nika Barič (9 točk, 12 podaj) je zadela za 52:51, prva strelka tekme Teja Oblak (18 točk) je s košem in dodatnim prostim metom poskrbela za 56:51 in pozneje zadela še dva prosta meta za 59:53. Zasluženo zmago je s trojko v zadnjih sekundah potrdila Annamaria Prezelj (13 točk, 4 skoki, trojke 4-3).

Slovenski selektor Damir Grgić je bil ponosen na dekleta: »Dekleta so pokazala ogromno znanja in srčnosti ter dokazala to, kar poudarjam že nekaj let, da lahko igramo z vsemi reprezentancami na svetu. Zmaga proti Turčiji v nepopolni postavi je zgodovinski dosežek.« Najboljša igralka tekme Teja Oblak je dodala: »Dušo in srce smo pustile na igrišču. Prav vsaka igralka, ki je stopila na parket, je dala svoj maksimum. Vedele smo, da je zmaga ključna za ohranitev upanja, sicer bi bile odvisne od drugih rezultatov. Pred takšnimi slovenskimi navijači, ki te bodrijo vseh štirideset minut, ni težko iztisniti iz sebe še zadnjih atomov moči. Tudi z njihovo pomočjo smo obdržale zbranost in v odločilnih trenutkih ohranile mirno roko.« Slovenija bo igrala jutri ob 18.30 z Italijo za drugo mesto v skupini.