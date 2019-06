Evropsko prvenstvo v Nišu se je za Slovenijo začelo na najslabši možen način. Izbranke selektorja Damirja Grgića so v zadnji minuti nesrečno izgubila proti Madžarski, hkrati pa se je v tretji četrtini poškodovala ena ključnih igralk Eva Lisec. Kako huda je poškodba mečne mišice, bo znano v prihodnjih urah, zagotovo pa je poraz hudo prizadel dekleta, ki so v Srbijo odšla s ciljem, da se uvrstijo na eno od prvih treh mest v skupini, ki vodijo v nadaljnje tekmovanje. Najboljša ekipa bo neposredno napredovala v četrtfinale, drugo in tretjeuvrščeni pa čaka repesaž.

Poraz, potem ko je Slovenija vodila večji del tekme, je še toliko bolj tragičen, saj so imele punce na tribunah dvorane Čair glasno podporo približno 300 slovenskih navijačev. Slovenke nova preizkušnja čaka že čez manj kot 24 ur; v petek ob 16. uri se bodo pomerile s prvimi favoritinjami skupine C, Turkinjami. Pred dvema letoma v Pragi, ko je Slovenija prvič nastopila na ženskem eurobasketu, je zgodovinski prvi koš dosegla Teja Oblak. Tokrat je ta čast pripadla Evi Lisec za 2:3. Celjanka je nato zadela tudi za prvo vodstvo Slovenije (9:7) in ista igralka je bila znova natančna v 15. minuti, ko so slovenska dekleta prvič prišle do dvomestne prednosti (35:24).

Lepa prednost, ki so si jo priigrale s pametno igro in čvrsto obrambo, proti kateri se nista znašli niti 208 centimetrov visoka Bernadette Hatar niti zvezdnica iz lige NBA, Američanka Yvonne Turner, je do odmora skoraj splahnela, a odličen začetek drugega polčasa je Slovenijo znova popeljal do prepričljivega vodstva. Delni izid 12:2 v prvih dveh minutah in pol je pomenil 51:38, trojka Oblakove za njeno 15 točko pa rekordnih 54:40.

Pisala se je 29. minuta, rezultat na semaforju pa je bil 65:55. 192 centimetrov visoka Eva Lisec (192 cm) je obležala na parketu, slovenski gledalci so obnemeli, izraz na njenem licu pa je kazal na hude bolečine v predelu mečne mišice na levi nogi. Najvišja igralka Slovenije je s pomočjo zdravniške službe odšepala z igrišča, izguba ene ključnih košarkaric pa je bil šok za soigralke. Prednost je na začetku zadnje četrtine splahnela na 69:65.

Čeprav so punce znova ušle na 76:67, je nov udarec sledil v 34. minuti. Peto osebno napako je dobila Shante Evans in Slovenija je ostala še brez druge najmočnejše adutinje pod obročema. Tega enostavno ni bilo mogoče nadoknaditi. Praznino pod obročema je izkoristila najvišja igralka v Evropi Hatarjeva, ki je v drugem polčasu dosegla 15 točk od skupno 21 točk, razigrala pa se je tudi Američanka Turnerjeva, ki je bila s 23 točkami na koncu prva strelka tekme.

Prav njeni dve trojki v zadnjih treh minutah so bile ključne, da je Madžarska nadoknadila zaostanek in osemdeset sekund pred koncem tekme prvič po začetnih 3:0 prešla v vodstvo (85:83). Navkljub obupnim poskusom Slovenk ga je zadržala vse do konca in se veselila uvodnih dveh točk.