Oba sta suspendirana od 5. marca. Obema se bo suspenz iztekel 4. marca 2023. Denifl in Preidler imata možnost pritožbe na Mednarodno športno razsodišče, a morata to storiti v štirih tednih, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.

Preidler si je leta 2018 pomagal z nedovoljenimi metodami, ostal pa je brez vseh rezultatov med 1. februarjem 2018 in 5. marcem 2019, je v obrazložitvi zapisala Mednarodna kolesarska zveza (UCI).

Denifl si je z nedovoljenimi metodami pomagal med 1. junijem 2014 in koncem leta 2018. Ostal je brez vseh rezultatov med 1. junijem 2014 in 5. marcem 2019. Tako je ostal brez etapne zmage na dirki po Avstriji 2017 in na dirki po Španiji istega leta. Za omenjeno obdobje bo moral vrniti tudi vse denarne nagrade.