V torek bi se moral z opernim spektaklom na prostem, Verdijevo Aido na Kongresnem trgu v Ljubljani, ter več kot 400 nastopajočimi umetniki začeti 67. Ljubljana Festival, ki bo popestril kulturni utrip prestolnice vse tja do začetka septembra. Organizatorji pa sporočajo, da so se zaradi slabe vremenske napovedi za torek in sredo, ko so predvideli rezervni termin, odločili Aido prestaviti na ponedeljek, 1. julija. Tudi koncertna dvorana ne bi bila dobra alternativa zamišljenemu spektaklu, ravno tako ni nobena rezervirana za tak scenarij, zato so se odločili, da opero izvedejo že v ponedeljek, ko je vremenska napoved ugodnejša. Opera v štirih dejanjih sicer traja tri ure in 30 minut ter ima tri odmore.

Za predtakt festivalu pa te dni že poteka 4. komorni glasbeni festival Ljubljana na Ljubljanici, ko mladi glasbeniki s Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana ter z Akademije za glasbo Ljubljana koncertirajo na turističnih ladjicah po reki. im