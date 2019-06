Kot je znano, je Vincent van Gogh (1853–1890), nizozemski postimpresionistični slikar, v letih 1888 in 1889 na jugu Francije naslikal pet verzij sončnic v vazi, ki jih danes uvrščamo med njegova najboljša dela.

Zadnje raziskave pričajo, da jih je naslikal v precej bolj žarečih tonih, kot jih poznamo danes. Rdeči odtenki so bili izjemno svetlobno občutljivi in so hitro obledeli, rumeni pa so hitro potemneli, poroča konservatorka v muzeju Nienke Bakker. Nekatere detajle so se zato v muzeju odločili rekonstruirati v izvorno stanje, da bi gledalci dobili občutek originalnih barv. »Srce cveta je bilo ponekod pravzaprav lila, danes pa je svetlo modro,« je povedala konservatorka na temo pigmentov in mešanic barv, ki jih je uporabljal slikar. Razstava bo na ogled do 1. septembra.

Van Gogh je znan tudi po svoji žalostni življenjski zgodbi. Maja 1989 so ga sprejeli v psihiatrično bolnišnico v Saint-Remyju v bližini Arlesa, leto kasneje, ko se je preselil v Auvers-sur-Oise v bližini Pariza, pa naj bi se na pšeničnem polju ustrelil. šum