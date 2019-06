»S to pogodbo bo poskrbljeno za primerno upravljanje državnega premoženja in ohranitev dobrih možnosti za razvoj letališke dejavnosti na Štajerskem tudi po 17. juliju,« so sporočili iz urada vlade za komuniciranje.

Kot je znano, bo zaradi odpovedi trenutnega najemnika letališča, ki je prek SHS Aviation v lasti kitajskega kapitala, 17. julija prenehala veljati sedanja najemna pogodba in s tem tudi obveznost najemnika izvajati vse aktivnosti, ki so potrebne za obratovanje in delovanje mariborskega letališča. Da bi zagotovila nadaljnje obratovanje letališča, je država upravljanje letališča začasno zaupala svoji Družbi za upravljanje investicij (DRI).

»Če letališče v Mariboru po tem datumu ne bi več obratovalo, bi to pomenilo vsaj začasno zaprtje letališča ter posledično tudi vračilo evropskih sredstev, prejetih in porabljenih za posodobitev letališke infrastrukture. Projekti, financirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, namreč ohranijo prispevek iz skladov le, če se v petih letih od zaključka izvedbe ne spremenijo bistveno. V primeru Letališča Edvarda Rusjana Maribor to pomeni, da mora letališče obratovati vsaj do 11. novembra 2021, sicer bi po oceni ministrstva za infrastrukturo Evropska komisija zahtevala vračilo evropskih sredstev do višine 10,54 milijona evrov,« je izpostavljeno v današnjem sklepu vlade.