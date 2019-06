Iz novih pogodb o zaposlitvi v DRI je razbrati, da jim bo novi delodajalec upošteval pridobljene pravice iz delovne dobe, kar je pomembno za jubilejne nagrade in odpravnine, česar sprva ni želel. Boštjan Medik iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije je za časnik povedal, da bodo v sindikatu pogodbe kljub temu pregledali, a da je tudi on dobil zagotovilo, da naj bi vsebovale določilo o nadaljevanju pravic, pridobljenih iz delovne dobe.

Glede na to, da imajo enomesečni odpovedni rok, bodo formalno do 17. julija še zaposleni v Aerodromu Maribor, z 18. julijem pa v DRI. Regres, ki so ga medtem že prejeli, pa bodo sorazmerno vračali staremu delodajalcu in enak del prejeli od novega.

Zaposlene na mariborskem letališču bo po navedbah Večera vodil Smiljan Kramberger, ki je na DRI zadolžen za cestni promet. Še odprto pa naj bi bilo za zdaj mesto vodje prometa na letališču. To zdaj zaseda Tone Bračko, ki ga podpirajo tudi zaposleni, a naj bi bilo na spisku novega delodajalca še eno ime.

Vlada je sklenila upravljanje z mariborskim Letališčem Edvarda Rusjana začasno prenesti 6. junija, potem ko je sedanji najemnik, ki je prek SHS Aviation v lasti kitajskega kapitala, januarja odpovedal pogodbo o najemu. Odpovedni rok se bo iztekel 15. julija.

Prezaposlitev zaposlenih pri Aerodromu Maribor je prvi pogoj, ki ga je moral izpolniti DRI, če želi prevzeti upravljanje mariborskega letališča. Najtrši oreh pa bo pridobitev obratovalnega dovoljenja, poznavalci civilnega letalstva namreč po navedbah Večera menijo, da ga javna agencija za civilno letalstvo kljub dobri "politični" volji v tako kratkem času, če bo sledila črki zakona, ne bo mogla izdati. Prav tako bo DRI za upravljanje letališča potreboval tudi opremo, ki ni v državni lasti, in jo bo moral najeti ali odkupiti od Aerodroma Maribor.