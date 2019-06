Hud padec Jorgeja Lorenza v Assnu

Španski motociklist Jorge Lorenzo je na današnjem prostem treningu v Assnu grdo padel in bo izpustil nedeljsko dirko za VN Nizozemske. Trikratnega svetovnega prvaka v razredu motoGP so takoj po nesreči prepeljali v bližnjo bolnišnico, kjer so zdravniki odkrili, da je utrpel zlom šestega prsnega vretenca.