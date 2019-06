Najnovejši studijski izdelek kontroverznih Rammstein vključuje 11 skladb in je ob majskem izidu osvojil prva mesta glasbenih lestvic v 14 državah. Njegov izid sta napovedala singla Radio in Deutschland. Slednji je dvignil veliko prahu že ob objavi promocijskega videa, v katerem člani skupine stojijo na vešalih, oblečeni kot taboriščniki v nemških koncentracijskih taboriščih.

A kot so kasneje dejali poznavalci zasedbe, video vključuje scene, ki jih je od Rammstein in njihove estetike pričakovati. Poleg spornega posnetka taboriščnikov na vešalih video vključuje tudi sceno, v kateri taboriščniki ustrelijo naciste, v ospredju videa pa je poleg članov zasedbe temnopolta igralka. Vanj so vključene še podobe, ki spominjajo na križarske vojne in pa na aktualne nasilne proteste. Pesem Deutschland po navedbah zasedbe predstavlja neke vrste obračun z 2000-letno nemško zgodovino.

Večpomenske so tudi ostale skladbe na albumu. V pesmi Radio šesterica, ki je odraščala v Nemški demokratični republiki, prepeva proti cenzuri in zatiranju: "Ni nam dovoljeno pripadati, ničesar videti, govoriti ali slišati." Pesem Zeig Dich je obračun z delom klera, katerih predstavniki se "pomotoma predajo otrokom", vedno "v Gospodovem imenu". Kot je ob izidu albuma še pisala nemška tiskovna agencija dpa, pa je močna tudi pesem Puppe o obupanem fantu, ki mora skozi ključavnico gledati, kako se mora prostituirati njegova sestra, ki jo nato ubije eden od številnih zvodnikov.

Temačne pa so po navedbah dpa tudi druge pesmi, ki se med drugim dotikajo promiskuitete (Ausländer), sadomazohističnih fantazij (Sex), voajerizma (Weit Weg) in zlorabe otrok (Hallomann).

V sklopu napovedane stadionske turneje po Evropi bodo Rammstein poleg v Avstriji in na Danskem nastopili tudi v Nemčiji, Švici, Belgiji, Severni Irski, Nizozemski, Franciji, Italiji, Poljski, Estoniji, Norveški in Švedski. V načrtu naj bi imeli tudi nekaj nastopov po Veliki Britaniji, napoveduje portal Loudersound.