Edini Slovenec na "sveti travi" Bedene, 86. igralec sveta, je proti Ćoriću doslej odigral štiri tekme, zmagal je le enkrat. Nazadnje sta se srečala letos v Roland Garrosu, ko je zmagal Hrvat. Bedene je v Wimbledonu prišel najdlje do tretjega kroga, Ćorić do drugega.

Slovenija bo bolj zastopana v ženskem delu turnirja. Zidanškova, Hercogova in Jakupovićeva so si po zaslugi dobrih iger in položaja na lestvici WTA mesto v glavnem delu turnirja zagotovile neposredno, Juvanova pa si nastop priigrala prek kvalifikacij.

Devetinpetdeseta igralka na lestvici WTA Zidanškova bo v glavnem delu Wimbledona igrala prvič, čaka pa jo težko delo. Bouchardova je leta 2014 igrala v finalu in izgubila, v zadnjih letih pa je precej nazadovala. Zidanškova in Bouchardova se do zdaj še nista pomerili.

Hercogova je letos odlična na travi Druga najboljša Slovenka Polona Hercog bo uvodoma igrala proti Slovakinji Viktoriji Kužmovi. Mariborčanka je v Wimbledonu prišla najdlje do tretjega kroga, njena tekmica dlje od prvega še ne. Edini medsebojni dvoboj je zmagala Hercogova. Jakupovičeva bo prvič zaigrala v glavnem delu grand slama na Otoku, Flipkensova je na njem leta 2013 igrala v polfinalu. V dveh medsebojnih obračunih Slovenka še ni okusila slasti zmage. Obetavna Juvanova je prvič na turnirju za grand slam igrala na letošnjem odprtem prvenstvu Francije, a je do mesta v glavnem delu prišla kot srečna poraženka. Nastop v Wimbledonu si je zagotovila s tremi zmagami v kvalifikacijah. Njena tekmica Pliškova je na "sveti travi" najdlje prišla do tretjega kroga.