Slovenska teniška igralka Polona Hercog (na fotografiji) je imela v osmini finala turnirja v Eastburnu zahtevno nasprotnico, Romunko Simono Halep. Nudila ji je dostojen odpor, a ji je morala na koncu po treh nizih vseeno priznati premoč. Nekdanja številka ena ženskega tenisa je bila boljša s 6:1, 4:6 in 6:3.

Slovenska teniška Blaža sta bila neuspešna v drugem krogu kvalifikacij Wimbledona, tretjega teniškega turnirja največje četverice v sezoni, ki se bo začel v ponedeljek v Londonu in na katerem bo prvi nosilec branilec lanskoletne zmage Srb Novak Đoković. Poraz Blaža Kavčiča (232.) proti Špancu Marcelu Granollersu (105.) je bil pričakovan. Ljubljančan je v obeh nizih dobil po tri igre. Kavčič si v dveh nizih ni priigral niti ene priložnosti za odvzem servisa, na drugi strani je Granollers trikrat odvzel servis slovenskemu tekmecu. Precej bolj boleč poraz je doživel Blaž Rola. Ptujčan (167.) je proti Nemcu Danielu Brandsu dobil prvi niz ter imel v drugem v podaljšani igri pri vodstvu s 6:5 zaključno žogico, ki jo je tekmec s svojim začetnim udarcem ubranil. Še bližje zmagi je bil slovenski igralec v tretjem nizu. Pri vodstvu s 5:4 je namreč serviral za zmago ter imel pri vodstvu s 40:30 novo zaključno žogico. Rola je ni izkoristil, najprej izgubil začetni udarec, nato pa pri zaostanku s 5:6 še enega za poraz s 7:6 (5), 6:7 (7), 5:7. V Wimbledonu je v kvalifikacijah nastopila tudi Kaja Juvan in bila uspešna. S 4:6, 7:6 (3) in 6:3 je premagala Turkinjo Basak Eraydin. V zadnjem krogu kvalifikacij jo čaka Američanka Christina McHale. uš, maš