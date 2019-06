Minulega decembra sta se pred prodajalno v mestu Pleasant Grove v Alabami sporekli 27-letna Marshae Jones in še ena ženska. Spor naj bi pričela tedaj pet mesecev noseča Jonesova, druga ženska pa je 27-letnico nato petkrat ustrelila v trebuh. Jonesova je streljanje preživela, streli pa so ubili petmesečni zarodek. V sredo so Jonesovo obtožili uboja nerojenega otroka in jo pridržali v priporu. Varščina je 50 tisoč dolarjev. Ženska, ki je streljala v Jonesovo, je odkorakala na prostost brez kakršnekoli obtožbe.

»Marshae Jones je bila obtožena uboja, ker jo je nekdo ustrelil v trebuh, ko je bila noseča, in s tem prekinil njeno nosečnost,« je ogorčeno tvitnila predsednica ameriške nevladne organizacije Naral Pro-Choice America Ilyse Houge. »Pravijo, da je ’začela’. Strelka je na prostosti. To je realnost za noseče, nebele in nepremožne ženske v republikanskih zveznih državah leta 2019. To je sedaj.«