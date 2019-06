Motiv za napad uvodoma ni bil znan, vendar pa naj bi mladenič pred njim objavljal sporočila na družabnih medijih brez repa in glave.

Clyde je zgradbo napadel s polavtomatsko puško, s seboj pa je imel okrog 150 kosov streliva. Njegovi streli so razbili steklena vrtljiva vhodna vrata, skoraj nemudoma pa se je nanj vsula toča strelov policistov. Nato so še preverili njegov avtomobil, v katerem so opazili nekaj sumljivega in predmet nadzorovano razstrelili.

Teksaški mediji poročajo, da Clyde pred kratkim diplomiral na kolidžu v Corpus Christiju in to z odliko. Od avgusta 2015 do februarja 2017 pa je služil v kopenski vojski ZDA. Dallas je sicer razen po znameniti televizijski seriji z istim imenom znan tudi po tem, da je bil tam leta 1963 ubit predsednik ZDA John F. Kennedy.