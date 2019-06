Miran Ališič, športni komentator: Ni hotel biti navijač Tine Maze

Ko spregovori Miran Ališič, začutiš v ozadju zvok hrumenja motorjev formule 1. Njegov glas se je zlival z glasovi dirkalnikov od leta 1990 najprej na radijskih valovih Radia Slovenija in RGL, od leta 1996 do 2009 na komercialni Pop TV in od leta 2011 do 2015 na nacionalni RTV Slovenija. Skupno torej dobrih 25 let.