V nesreči sta umrla pilot in še en član posadke, čudežno pa je preživelo vseh 43 potnikov ter še trije člani posadke, vključno s kopilotom. Poročila o ranjenih so različna, v bolnišnico naj bi odpeljali 19 ljudi, od tega naj bi bili štirje v kritičnem stanju.

Kmalu po trku v hišo so letalo zajeli plameni. Preživeli potniki so za lokalne medije povedali, da jih nihče ni obvestil, da bodo zasilno pristali, prav tako so se po nesreči prerivali in v paniki sami bežali iz gorečega letala. »Tisti, ki so se iz ognja in dima rešili prvi, so potem pomagali drugim potnikom,« je povedal eden od njih.