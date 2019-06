Tiffani Adams je povedala, da je zaspala med letom iz Quebeca do Toronta. Prebudila se je na mrzlem in temnem letalu, še vedno pripeta na svoj sedež, letalo pa je bilo parkirano ob pristajalni stezi. Zatrdila je, da ima od incidenta neprestane nočne more.

Kot je povedala, se je predramila okoli polnoči, nekaj ur za tem, ko je letalo že pristalo. V letalski družbi Air Canada dogodka niso zanikali in ga že preiskujejo.