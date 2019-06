Ekonomska suverenost in svetovni trendi

Po desetletjih neoviranega ekonomskega razvoja pod geopolitičnim dežnikom atlantskega pakta z ZDA se je Evropa soočila z novo stvarnostjo. Tako ZDA kot Kitajska so v zadnjih letih jasno pokazale, da ne bodo več ločevale svojih ekonomskih in geopolitičnih interesov. To pomeni, da so postulati liberalnega ekonomskega sistema, to je prosta mednarodna trgovina, prost pretok kapitala in urejen mednarodni finančni sistem z vodilno vlogo dolarja, vse bolj v funkciji preurejanja geopolitičnih razmerij med glavnimi nosilci politične in ekonomske moči v svetu.