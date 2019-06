»Vsako leto povečamo število prostovoljnih članov za 3000, na kar smo zelo ponosni. A je treba ob tem ustvarjati pogoje, da takšno število članov tudi obdržimo, kar pa ni lahko, če vemo, da gre za veliko organizacijo dobrih ljudi, ki pa nikoli ne vedo, ali se bodo z neke intervencije vrnili živi,« poudarja Franci Petek, poveljnik GZS. Slednja združuje več kot 120 gasilskih zvez in kar 1345 prostovoljnih gasilskih društev (PGD), v katera je vključenih že več kot 165.000 članov. »Brez dvoma imamo zaupanje prebivalcev in občanov, saj jim zagotavljamo varnost, prav tako pa smo uvrščeni v steber nacionalne varnosti in pomagamo tudi v sistemu zaščite in reševanja, kjer odigramo ključno vlogo prav zaradi številčnosti in strokovne usposobljenosti naših članov,« je še poudaril Janko Cerkvenik, predsednik GZS.

Gasilska tekmovanja so pravi praznik

GZS pa je tudi članica mednarodne gasilske organizacije CTIF, v okviru katere vsaka štiri leta organizirajo mladinsko in člansko gasilsko olimpijado, vsaki dve leti pa samo mladinsko, ki se je naši mladi gasilci vselej udeležijo in na njej dosegajo tudi vidne uspehe. Letošnja bo od 14. do 21. julija v Švici, nanjo se intenzivno pripravljajo. Reprezentanca bo štela 47 oseb, od katerih bo kar 30 tekmovalcev. To so mladinci PGD Drenov Grič - Lesno Brdo ter mladinke iz PGD Zbilje in PGD Andraž nad Polzelo.

Pripravljajo pa se že tudi na 23. mladinske in 17. članske gasilske olimpijske igre, ki bodo v Celju potekale čez dve leti, od 18. do 25. julija 2021. Iger se bodo udeležili predstavniki okoli 30 evropskih držav in tudi ekipe iz drugih celin. »Gasilstvo ima v naših krajih bogato tradicijo, prav tako tudi gasilska tekmovanja, saj so to pri nas pravi prazniki. Ponosni smo tako na Poklicno gasilsko enoto Celje kot številna prostovoljna gasilska društva, ki skrbijo za varnost občanov,« pa je poudaril celjski podžupan Vladimir Ljubek. Janko Turnšek, član upravnega odbora GZS in predsednik gasilcev celjske regije pa je povedal, da bo Celje čez dve leti gostilo kar okoli 3000 tekmovalcev, skupaj s spremljevalci pa še enkrat več, zato to ne bo samo organizacijski in finančni, pač pa tudi precejšen logistični izziv.