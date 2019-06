Poletna vročina in daljša vožnja z avtomobilom nista razlog, da se zaradi dojenčka v družini odpovemo počitnicam. Potrebna sta le določena mera strpnosti in prilagajanja ter upoštevanje nasvetov, ki smo jih dobili od pedosank, ekipe mladih mamic, ki na različnih koncih Slovenije vodijo gibalnorazvojne urice, hkrati pa ponujajo celostno podporo v obliki predavanj s področja gibalnega in duševnega razvoja otrok, svetovanja o uporabi nosilk in raznih delavnic na teme, ki zanimajo mlade starše.

Pripomoček za vzdrževanje telesne temperature Dojenčki svoje počutje izražajo z jokom. Vsi dojenčki so občutljivi za temperaturne spremembe v okolju, zato se moramo zavedati njihovih potreb. Pomembno je, da poznamo območje nevtralne temperature, pri kateri lahko dojenček ohranja telesno temperaturo brez večjih naporov. Dojenčki se hitro prilagajajo okolju, zato že v nekaj dneh po rojstvu, če so primerno oblečeni, dobro prenašajo temperaturne spremembe. »Za golega novorojenčka je ta dokaj visoka, in sicer 32 stopinj Celzija. Takoj ko ga oblečemo, pa je zanj primerna temperatura okoli 24 stopinj Celzija. Že v nekaj tednih po rojstvu se dojenčku izboljša sposobnost uravnavanja telesne temperature. Primerno oblečen dojenček je povsem zadovoljen pri 21 stopinjah Celzija,« pove Janja Kramar, soustanoviteljica podjetja. Vsak donošen novorojenček ima tudi pripomoček za vzdrževanje telesne temperature – rjava maščoba ob rojstvu predstavlja pet odstotkov otrokovega telesa, ima pa jo na hrbtu, ramah in vratu. »Kadar je dojenčku vroče, si pomaga z nagonom in poskuša odejico z nogo odstraniti, ne more pa odstraniti oblačil s sebe. Prav tako se še ne zna premakniti iz toplega v hladnejši prostor. Zato opozarja na težavo z jokom,« pove Janja Kramar. »Z jokom si še bolj dvigne telesno temperaturo, saj zato potrebna energija pospeši presnovo.« Če ob tem mati meni, da je otrok lačen, in ga podoji, to ne zmanjša njegovih težav. Pri odraslih topli napitek sproži potenje, ki pomaga ohladiti telo, pri otrocih v prvih dveh letih žal ne. Njihove lojnice so še slabo razvite. Poleg tega so dojenčki dobro preskrbljeni s plastjo maščobe, ki pomaga preprečevati ohlajanje in izgubo toplote. To je lahko pri pregrevanju tudi slabo. »Prav zato je še kako pomembno, da se na dojenčkov jok odzovemo, saj nam lahko sporoča, da mu je vroče, njegovo temperaturno stanje telesa pa preverjamo vedno tako, da ga potipamo v predelu prsnega koša in ne po okončinah.«

Koliko naj bo dojenček oblečen Pogosta dilema mladih staršev, predvsem tistih, ki so to vlogo prevzeli prvič, je, kako otroka v tem letnem času primerno obleči. Pregrevanje je za dojenčkove možgane veliko slabše kot podhlajenost. V toplih mesecih bodite pozorni, da ga ne oblečete preveč. »Že pri 15 stopinjah Celzija dojenček ne potrebuje več kape, pri 20 stopinjah Celzija naj bo oblečen zgolj v eno plast oblačil, po možnosti brez nogavičk. V še toplejšem vremenu mu lahko slečete tudi spodnji del oblačil. Če se je dojenček prepotil in ga izpostavite vetru, je nujno zamenjati mokra oblačila s suhimi in mu za kratek čas nadeti tanko (po možnosti bombažno) kapo oziroma mu glavo posušiti v brezvetrju,« svetuje Kramarjeva. Ker se v toplem vremenu dojenčki hitro pregrevajo, bodite pozorni, da tudi dovolj pijejo (običajno zadostuje materino mleko oziroma adaptirano mleko, nekateri se mu odločijo dodajati prekuhano vodo ali čaj). »Posebej vas opozarjamo, da ga ne oblečete preveč, ko je v lupinici ali vozičku – predvsem v košari, kajti tam je pred sapicami popolnoma zaščiten in kot v komori v še toplejšem ozračju. Ne zakrivajte mu prostega prostora na zgornjem delu košare s tetra plenicami in podobnim, saj tako onemogočite, da bi zrak vsaj malo krožil in ga hladil. Boljša alternativa temu (kot zaščita pred soncem) so senčniki, ki jih pritrdite na zgornji del košare,« opozarja Kramarjeva.

Z dojenčkom na pot Lupinica je najbolj varen pripomoček za vožnjo dojenčka v avtu. Lupinico uporabljajte res samo za vožnjo v avtu in ne za sprehajanje dojenčka v njej. Dojenček mora biti v lupinici v ustreznem položaju in z dobro podporo trupa in medenice. »A kljub dobri podpori je dojenček v njej v rahlo sključenem položaju in prisilni drži. Zato v Pedosani staršem svetujemo, da po največ uri in pol vožnje naredite premor, ko odhajate z dojenčkom na dolgo pot. Vzemite dojenčka iz lupinice in ga odložite na ravno podlago za vsaj 15 minut. Tudi če dojenček spi, je treba narediti tako, saj lahko dojenček v lupinici spi zaradi slabše predihanosti,« priporoča Kramarjeva.