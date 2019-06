»Dobro jutro EU. Včeraj smo morali vpluti v italijanske ozemeljske vode. Na ladjo sta že prišli obalna straža in carina. Čakali smo eno noč. Ne moremo čakati še eno. Z obupom ljudi se ne sme igrati,« je po poročanju tujih tiskovnih agencij nevladna organizacija Sea Watch zapisala na Twitterju.

Italijanski notranji minister Matteo Salvini je medtem zatrdil, da ne bo nikoli dovolil izkrcanja migrantov. Zahteval je, da jih sprejmeta Nemčija in Nizozemska, pod zastavo katere pluje ladja. Poudaril je, da bo »vesel, samo če bo ladja zasežena in posadka aretirana«.

Evropski komisar za migracije Dimitris Avramopulos je medtem sporočil, da je več držav članic EU izrazilo pripravljenost, da bi sprejele migrante. Ob tem je tiste, ki rešujejo migrante, opozoril, naj spoštujejo navodila pristojnih oblasti.

Sea Watch 3 bi bila lahko prva tarča nove italijanske zakonodaje, ki predvideva visoke kazni za ladje, ki v Sredozemskem morju rešujejo migrante in begunce. Kapitanki Caroli Rackete po navedbah italijanskih medijev grozi 15 let zapora in 50.000 evrov kazni. Ladjo bi lahko medtem zasegli.

Ladja je pred dvema tednoma pred obalo Libije rešila več kot 50 migrantov in še vedno ne dobi dovoljenja za vplutje v pristanišče. Italija je desetim migrantom z ladje iz humanitarnih razlogov kasneje odobrila izkrcanje na Lampedusi. Trenutno se nahaja nekaj kilometrov od tega otoka.