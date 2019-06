Kot je na novinarski konferenci na Brniku povedal prvi mož prevoznika, so v preteklih mesecih odpovedali 2,4 odstotka letov. Zamudam in odpovedim se ne bodo mogli izogniti niti v prihodnje, saj so normalne za vse letalske družbe. »Bo pa Adria naredila vse, kar je v njeni moči, da odpovedi in zamude zmanjša v največji možni meri,« je zagotovil.

Po besedah Tadeja Notersberga iz sektorja operative so se izzivi, s katerimi se soočajo, povečali sredi maja. Glavna razloga sta nepričakovano podaljšanje vzdrževalnih del na letalih in kadrovska problematika. »V obeh primerih smo tik pred rešitvijo,« je dejal.

Vzdrževalna dela namreč izvajajo le še na enem letalu, v zadnjem letu pa so zaposlili 50 pilotov in več kot 70 članov kabinskega osebja. »Upoštevati pa je treba, da usposabljanje traja nekaj časa,« je poudaril Notersberg in izrazil pričakovanje, da bodo novi zaposleni z delom začeli do sredine avgusta.

Za težave sta kriva tudi zasedenost evropskega zračnega prostora in vremenske razmere v tem obdobju leta, na kar pa Adria ne more vplivati, je še poudaril.

Julijan Sosič iz letalske operative je ob tem zavrnil medijska poročanja o visoki fluktuaciji med piloti in drugim osebjem. Stopnja odpovedi delovnega razmerja na strani pilotov ni nič višja kot v preteklosti, pa tudi sicer je fluktuacija v Adrii nižja kot v primerljivih družbah v Evropi, je dodal.

Za nadaljnji razvoj Adria po Kowarschevih besedah potrebuje strateškega partnerja. Trenutno se pogovarjajo z več potencialnimi, a o imenih še ni želel govoriti. Je pa zagotovil, da lahko na trgu preživijo tudi brez strateškega partnerja.

O novem izvajalcu prihodnji teden

Že izbran je medtem novi vzdrževalec letal, potem ko so prekinili pogodbo z Adria Tehniko. Kot je pojasnil Notersberg, so se za to odločili zaradi nezadovoljstva z izvajalcem. Kdo bo novi izvajalec, bodo razkrili prihodnji teden. »Zagotovim pa lahko, da sprememba na varnost ne bo vplivala,« je dodal. Po poročanju medijev naj bi vzdrževanje od septembra zagotavljalo skandinavsko podjetje.

Kako je Adria lani poslovala, še ni znano, saj je letno poročilo po besedah Jožeta Režka iz sektorja za finance še v izdelavi. Je pa Kowarsch aprila v pogovoru za STA pojasnil, da bo izguba dosegla dvomestno številko v milijonih evrov. Na izgubo so po njegovih besedah vplivali stroški za odškodnine zaradi zamud in odpovedi letov, višje cene goriva, težave s kadri ter počasen prevzem in uvedba letal znamke Saabovih letal tipa 2000, zaradi česar so imeli dodatne stroške s kratkoročnim najemanjem letal od drugih letalskih družb.

Režek je danes povedal, da bodo regres zaposlenim izplačali do konca meseca, in sicer v minimalni višini. Ob tem je zavrnil informacije, da naj družba zaposlenim ne bi plačevala prispevkov za drugi pokojninski steber, in poudaril, da do države nimajo nobenih obveznosti z vidika prispevkov za zaposlene. Tudi obveznosti do dobaviteljev so po njegovih besedah vnaprej dogovorjene.

Nekdanji nacionalni letalski prevoznik Adria Airways, ki je od leta 2016 v rokah družbe AA International Aviation Holding oz. nemškega sklada 4K Investments, se že nekaj časa sooča s kritikami zaradi nenadnih odpovedi in združevanj letov. V družbi so doslej v zvezi s tem le skopo pojasnili, da so se tako odločili iz tehničnih in operativnih razlogov, predvidevajo pa, da bodo svoje letalske operacije stabilizirali z začetkom naslednjega meseca.

Po Notersbergovih besedah se reševanja težav niso mogli lotiti z »brezglavim zmanjševanjem frekvenc«, saj bi to rezultate le še poslabšalo. »Redno pa spremljamo zasedenost letal in na podlagi tega prilagajamo lete,« je poudaril.

Kowarsch je danes priznal, da odnosi Adrie z mediji doslej niso bili ustrezni. »Zato spreminjamo medijsko strategijo. Več bo novinarskih konferenc in tudi možnosti za intervjuje,« je napovedal.

Zala Letnar iz sektorja za stike s potniki je povedala, da spremembe na bolje načrtujejo tudi pri komunikaciji s potniki. Tako so med drugim klicni center okrepili s šestimi zaposlenimi, izboljšali so tudi način komunikacije. »Zavedamo se, kako pomemben je način odziva na težave,« je zagotovila.