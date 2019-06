Zamude in odpovedi letov: Adria Airways je lani plačala za 35 tisočakov glob

Da potniki Adrie Airways, ki kombinira in združuje lete, na cilj prispejo pozneje, kot je predvideno, so opazili tudi v Evropskem potrošniškem centru Slovenija, ki deluje pod okriljem ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Potnike so opozorili na njihove pravice.