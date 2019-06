Hrvaška je danes dobila priznanje in tudi slavila diplomatsko zmago, potem ko je bila njena zunanja ministrica Marija Pejčinović - Burić izvoljena na položaj generalne sekretarke Sveta Evrope. Gre za temeljno vseevropsko organizacijo za zaščito človekovih pravic, demokracije in vladavine prava, ki ima 47 članic s skupno 820 milijoni prebivalcev. Pejčinović-Burićeva bo Svet Evrope vodila pet let, lahko pa potem zaprosi za nov mandat. Nasledila bo Norvežana Thorbjørna Jaglanda, ki je organizacijo vodil deset let.

Za položaj so se sprva potegovali štirje, a do današnjih volitev sta ostala samo še Pejčinović-Burićeva in belgijski zunanji minister Didier Reynders. V zakulisju volitev je bilo nagibanja v to ali ono stran, pa ne samo v zakulisju. Slovenija je odkrito podprla belgijskega kandidata, saj je zunanji minister Miro Cerar zapisal, da ustreza vsem željam Slovenije, »da v organizacijo vnese potreben nov zagon pri spopadanju s sodobnimi izzivi, ki spodkopavajo vladavino prava in raven človekovih pravic v evropskem prostoru«, kot je navedel v prispevku za Delo. Glasovanje je bilo tajno.

Ker Svet Evrope ne skrbi ne le za človekove pravice in demokracijo, ampak tudi za pravno državo v članicah, je izvolitev Pejčinović-Burićeve tudi določen udarec prizadevanjem Slovenije, da bi Hrvaška spoštovala odločitev arbitražnega sodišča o meji oziroma da uspe prikazati južno sosedo kot nekoga, ki mednarodnega prava ne spoštuje.

Zaplet glede Rusije V zadnjih dneh se je v Svetu Evrope sicer zapletla situacija glede Rusije, ki je v torek s 118 glasovi poslancev iz parlamentarne skupščine Sveta Evrope in 62 glasovi proti dobila nazaj glasovalne pravice v organizaciji. Te so ji odvzeli po priključitvi Krima in začetku vojne v Donbasu leta 2014, zaradi česar so v Moskvi zagrozili z izstopom. Predvsem Nemčija in Francija, ki trenutno predseduje Svetu Evrope, sta se zavzemali za popuščanje Rusiji, ker z njenim izstopom Rusi ne bi mogli več tožiti ruske države pred evropskim sodiščem za človekove pravice, ki je glavno orožje Sveta Evrope. Rusija ima že zdaj največ tožb proti sebi in največkrat je bila doslej obsojena. Komaj pa je ruska delegacija po petih letih odsotnosti zasedla svoje sedeže v skupščini Sveta Evrope, je že začela groziti, da se bo umaknila, ker jo naj bi poskušala onemogočiti »rusofobna manjšina«. A tudi v Kijevu so zagrozili z umikom svoje delegacije, saj gre za prvo ukinjeno sankcijo Rusiji po njeni priključitvi Krima. Novi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je izjavil, da je močno razočaran.