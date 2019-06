Palestinci so danes s prezirom zavrnili mirovni načrt sedanje ameriške administracije, ki ga je v imenu Donalda Trumpa na konferenci v Bahrajnu pripravil predsednikov zet in svetovalec Jared Kushner. Hanah Ašravi iz izvršilnega odbora Palestinske osvobodilne organizacije (PLO) je na tiskovni konferenci v Ramali načrt označila za »popolnoma skreganega s stvarnostjo, ker udeleženci ne vidijo slona v sobi«, to je izraelske okupacije palestinskih ozemelj. Poleg Palestincev, ki so bojkot konference podkrepili s protesti in stavkami, sta udeležbo na njej zavrnila Libanon in Irak, Združenim državam naklonjene države v regiji Jordanija, Egipt in Maroko pa so Kushnerjeve predloge podprle s pripombo, da mora vsak mirovni načrt vsebovati dvodržavno rešitev.

Gaza kot Singapur ali Dubaj? Vendar na 136 straneh dokumenta, predstavljenega pod imenom Mir za razcvet, nikjer ni mogoče najti besed »palestinska država«, »Palestina« ali »okupacija«, pa tudi Izrael je omenjen le v povezavi s prečkanjem mej in gospodarskim sodelovanjem. Kot bogato opremljena revija se dokument diči s slikami šolarjev na poti v nove šole in nasmejanimi kmeti, za katere so pozorne oči odkrile, da so vzete iz starih razvojnih projektov ameriške agencije USAID, ki ji je Trump množično zmanjšal sredstva. Vsebinsko dokument najprej poudarja potrebo po odločnem spopadu s korupcijo, nato pa se loti odpiranja Zahodnega brega in Gaze regionalnemu in globalnemu trgu. S 50 milijardami dolarjev v naslednjih desetih letih v obliki donacij, ugodnih državnih posojil in naložb zasebnega kapitala naj bi med drugim s »poslom stoletja«, kot je načrt poimenoval Kushner, vzpostavili železniško povezavo med palestinskima ozemljema, ki bi lahko s svojim strateškim položajem – tako Trumpov zet – postala regionalna finančna centra, »kot sta Singapur in Dubaj«. Za vsaj minimalno resnost obeh idej pa bi moral razložiti vsaj, zakaj omenjene železniške povezave že ni, zlasti pa, zakaj nova »Singapur in Dubaj« ne bosta dobila letališč, ampak je predvidena posodobitev letališč v Libanonu in Jordaniji.