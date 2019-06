Mehiški časnik Jornada je objavil pretresljivo fotografijo trupel 25-letnega kuharja Oscarja Alberta Martineza Ramireza in njegove dveletne hčerke Valerie. Videti je, kako ležita na trebuhu in z obrazom navzdol v plitvini ob obali reke. Njegova črna majica je dvignjena do polovice, deklica pa je tesno ob njem, ovita v njegovo majico, z eno roko ga objema okoli vratu.

Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP se je Ramirez z 21-letno soprogo in hčerko v nedeljo odločil, da bodo preko reke skušali priti v ZDA, potem ko so prečkali Mehiko. Po podatkih mehiškega sodišča je hčerko nosil na hrbtu pod majico, da bi jo zavaroval med prečkanjem reke. Odnesel ju je močan rečni tok, tako da sta se utopila pred očmi mame deklice, ki se je uspela živa vrniti do mehiške obale. Trupli so v ponedeljek našli v kraju Matamoros v mehiški državi Tamaulipas.

Družbeni mediji fotografijo množično delijo, po presunljivosti pa jo je mogoče primerjati s tisto triletnega sirskega begunca Alana Kurdija, ki ga je leta 2015 mrtvega naplavilo na turško obalo. Fotografija je šokirala svet in postala simbol takratne begunske krize v Evropi.

Tokratna fotografija je vzbudila jezo v Salvadorju in Mehiki, kjer vlado kritizirajo zaradi odnosa do migrantov. Mehiški predsednik Andres Manuel Lopez Obrador je v strahu pred ameriškimi carinami namreč okrepil varovanje meje z ZDA ter druga prizadevanja za omejitev prehajanja meja migrantov iz Srednje Amerike, ki skušajo priti v ZDA. »Manj kot štiri leta po smrti Kurdija smo znova soočeni z močnim vizualnim dokazom, da ljudje umirajo na svoji nevarni poti preko meje,« je opozoril vodja agencije ZN za begunce UNHCR, Filippo Grandi.

Iz Vatikana so sporočili, da je papež Frančišek globoko užaloščen. Dejal je, da moli zanju ter za vse migrante, ki so izgubili življenja med poskusom, da bi zbežali pred vojno in revščino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Predsednik Salvadorja Nayib Bukele je obljubil, da bodo njuna trupla čimprej prepeljali v Salvador, njunim užaloščenim svojcem pa gospodarsko pomoč. »Nekega dne bomo zgradili državo, v kateri bo migracija možnost in ne obveza. Do takrat pa bomo naredili, kar je mogoče,« je dejal.