Čeprav so priprave Kameruncev na afriško prvenstvo pretresali spori okoli višine izplačanih premij, so branilci naslova in petkratni prvaki črne celine tekmovanje v Egiptu začeli zmagovito. Uvodno tekmo proti Gvineji Bissauu so dobili z 2:0 in se na račun remija med Gano in Beninom (2:2) zavihteli na prvo mesto v skupini F. Prvo zmago na velikih tekmovanjih je v vlogi selektorja vpisal nekdanji nizozemski nogometni zvezdnik Clarence Seedorf, ki je kamerunsko reprezentanco prevzel avgusta lani, potem ko tamkajšnji nogometni zvezi ni uspelo doseči dogovora s švedskim strokovnjakom Svenom-Göranom Erikssonom.

Kamerunci imajo močan trenerski štab, saj je Seedorfov pomočnik njegov nekdanji reprezentančni soigralec Patrick Kluivert, medtem ko sta na igrišču njihova največja zvezdnika Ajaxov vratar Andre Onana in napadalec PSG Eric Maxim Choupo-Moting. Njihova vrsta bi bila bržkone še nekoliko močnejša, če v zadnjem hipu ne bi ostali brez osrednjega napadalca Joela Tagueua, ki je moral nastop na turnirju odpovedati. Reprezentančni zdravnik je namreč pri igralcu odkril srčno okvaro, zaradi katere bi lahko igralec med tekmo celo umrl. Ker so zdravstveno težavo Tagueua odkrili tik pred zdajci, so v Egipt odpotovali z igralcem manj, Afriška nogometna zveza (CAF) pa je zavrnila njihovo prošnjo, da se reprezentanci naknadno pridruži nov nogometaš.

»Spoštujemo odločitev CAF, a z njo nikakor ne moremo biti zadovoljni,« je po tekmi dejal Clarence Seedorf, zadovoljen s predstavo svojih nogometašev. »Odigrali smo dobro tekmo. Nismo bili popolni, a si igralci zaslužijo čestitke. Dali so vse od sebe. Že na pripravah sem dejal, da je naš cilj ubraniti naslov. Da izpolnimo naš cilj, se moramo boriti iz tekme v tekmo,« je še povedal Seedorf.

Na prvenstvu Severne in Srednje Amerike ter Karibov se je v Los Angelesu končalo predtekmovanje v skupini C, v kateri sta si Jamajka in Curacao po remiju z 1:1 (1:0) zagotovila nastop v četrtfinalu. Za Curacao, reprezentanco z otoka blizu Venezuele, ki ima le 160.000 prebivalcev, je v sodnikovem podaljšku izenačil Juren Gaari, medtem ko je Jamajčane že po 14 minutah igre v vodstvo popeljal napadalec slovenskega prvoligaša iz Domžal Shamar Nicholson. Za 22-letnika je bil v desetem nastopu za reprezentanco to drugi gol, saj se je pred tem med strelce vpisal tudi na pripravljalni tekmi proti ZDA v začetku tega meseca.

Četudi se bo skupinski del končal s tekmama v skupini D med ZDA in Panamo ter Gvajano in Trinidadom in Tobagom, so že znani vsi četrtfinalisti prvenstva. Poleg Jamajke in Curacaa bodo v izločilnih bojih natopili še Mehika, Kanada, Haiti, Kostarika, Panama in ZDA.