Preiskava Evropske komisije se bo posvetila trgu integriranih vezij oz. čipov za komunikacijske naprave, kot so računalniški modemi in TV-komunikatorji. »Sumimo, da je Broadcom, pomemben dobavitelj komponent za tovrstne naprave, pri svojih kupcih uveljavil nekatere pogodbene omejitve za izključitev tekmecev s trga,« je evropska komisarka za konkurenco Margrethe Vestager.

Preiskava po pisanju tujih tiskovnih agencij temelji na informacijah, da je Broadcom konkurenco omejeval s tem, ko je svoje kupce pogodbeno obvezal k ekskluzivnim nakupom njegove opreme, vezavi popustov in drugih ugodnosti na velike nakupe svojih komponent in s tehnološkimi rešitvami, po katerih Brodacomove komponente niso bile združljive z deli drugih izdelovalcev v napravah. »Broadcomu nameravamo naložiti tudi zaustavitev vseh spornih aktivnosti v času trajanja preiskave, da bi s tem preprečili tveganje nepopravljive škode za tekmece,« je ob tem dodala Vestagerjeva, ki je znana po nekaterih domnevnih primerih proti tehnološkim velikanom v ospredju z Googlom in Applom. Odredbo so podjetju že poslali.

Broadcom ima zdaj dva tedna, da odgovori na očitke. Če odgovori Bruslja ne bodo zadovoljili, bodo začasni ukrepi veljali do konca preiskave. V primeru, da bo preiskava sume komisije potrdila, Broadcomu grozi denarna kazen v višini do 10 odstotkov globalnih prihodkov, kar pomeni, da bi lahko dosegla milijardni obseg.