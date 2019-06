Sojenje na sodišču za mladoletne naj bi trajalo do decembra. Pričala naj bi dva forenzična strokovnjaka in 50 prič. Ženske, ki jih toži, danes ni bilo na sodišču, poroča portal Deutsche Welle.

Obtoženih je osem Sircev, večinoma beguncev, ki so stari med 19 in 30 let. Glavni osumljenec je star 22 let in naj bi že večkrat storil kazniva dejanja. Tožilstvo ga obtožuje, da je 18-letnico lanskega oktobra v grmovju pred diskoteko posilil, nato pa druge vzpodbujal, naj mu sledijo. Njegov odvetnik je napovedal, da ne bo priznal krivde za posilstvo.

Obtoženi so tudi 23-letni Iračan, 18-letni Alžirec ter 25-letni Nemec, ki nimajo "migrantskega ozadja".

Vsi obtoženi so že mesece v preiskovalnem priporu.

Agonija 18-letnice, ki je danes ni bilo na sodišču, je v noči s 13. na 14. oktober trajala več ur. Pred tem so ji v diskoteki ponujali ekstazi, v pijačo pa vmešali neznano snov, zaradi katere se ni bila sposobna braniti, je poudarilo tožilstvo. Na policijo je šla jutro po posilstvu. Policija je osumljence našla na podlagi risb in sledi genetskega materiala, primer pa je razburil javnost v Nemčiji.