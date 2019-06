Žarišče potresa je bilo deset kilometrov pod površjem, približno dva kilometra od panamskega upravnega območja Progreso.

Tresenje tal so čutili tudi v kostariški prestolnici San Jose.

Ameriška geološka služba je opozorila, da so podobni pretekli dogodki zahtevali regionalen ali nacionalen odziv, in napovedala, da bo gospodarska izguba Paname zaradi potresa znašala od nič do štiri odstotke BDP.

Po podatkih nacionalnega seizmološkega centra v Kostariki je potres tla stresel nekaj pred polnočjo po lokalnem času, natančneje ob 11.23 uri, in 11 kilometrov vzhodno od panamskega mesta Puerto Armuelles. Predstavniki kostariškega sistema za opozarjanje pred cunamiji so sporočili, da ni nevarnosti popotresnih valov.

Novembra 2017 je Kostariko stresel potres z magnitudo 6,5. Takrat so se zamajale stavbe, dve osebi sta umrli zaradi srčnega infarkta. Septembra istega leta pa je potres z magnitudo 7,1 terjal več kot 300 življenj v Mehiki.