Doslej so že več ljudi rešili izpod ruševin. Od 134 ranjenih jih je okoli 50 v bolnišnicah. Večina žrtev je umrla pod ruševinami, poroča kitajska tiskovna agencija Xinhua.

Potres je imel žarišče blizu mesta Yibin v provinci Sečuan, v globini 16 kilometrov. Območje je stresel okoli 23. ure po lokalnem času. Sledilo je več popotresnih sunkov, med katerimi je imel najmočnejši magnitudo 5,1, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zaradi potresa so nastale razpoke na več cestah, zaprli so tudi glavno avtocesto med mestoma Yibin in Luzhou. Nekatere odseke cest so zaprli. Xinhua je poročala, da se je blizu žarišča potresa porušil hotel, a o morebitnih žrtvah ni poročil.

Pri reševanju sodeluje več kot 500 gasilcev, vlada pa je prizadetemu prebivalstvu poslala 5000 šotorov in 10.000 zložljivih postelj.

V Sečuanu so potresi pogosti. Najbolj smrtonosen je bil leta 2008 z magnitudo 7,9. Zahteval je okoli 87.000 življenj.