Po mnenju poznavalcev naj bi se za nagrado odkrito borila le Dončić in Young, medtem ko je bil Ayton, sicer prvi izbor na naboru 2018, predolgo odsoten zaradi poškodbe.

Dončić je sezono končal s povprečjem 21,2 točki, 7,8 skokov in šest podaj. Young je zbral 19,1 točko, 3,7 skoke in 8,1 podajo, Ayton pa 16,3 točke, 10,3 skoke in 1,8 podaj.

Kandidati za MVP lige so Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks), Paul George (Oklahoma City Thunder) in James Harden (Houston Rockets), v igri za najboljšega šestega igralca so Montrezl Harrell (LA Clippers), Domantas Sabonis (Indiana Pacers) in Lou Williams (LA Clippers), za najboljšega branilca Giannis Antetokounmpo, Paul George in Rudy Gobert (Utah Jazz), za igralca, ki je najbolj napredoval, pa De'Aaron Fox (Sacramento Kings), D'Angelo Russell (Brooklyn Nets) in Pascal Siakam (Toronto Raptors).

Dobitniki nagrad bodo znani 24. junija.