Kritika predstave Izkoristi in zavrzi me: Pogled skozi razbita stekla

S krstno uprizoritvijo novega domačega dramskega besedila Izkoristi in zavrzi me so v Mestnem gledališču ljubljanskem ob koncu sezone sklenili tudi dva njena vsebinsko-repertoarna poudarka: program predstav na Mali sceni, ki so jih režisersko podpisovali igralci (tokrat je bil v tej vlogi Gregor Gruden ), in na novo vpeljani rezidenčni program, ki izbranim mladim avtorjem – letos je bila to dramatičarka Iza Strehar , sicer tudi uspešna scenaristka – omogoča, da svoje drame razvijajo v dialogu s celotno ustvarjalno zasedbo. Težko je oceniti, ali se je omenjeni tip procesa v tem primeru ustrezno odrazil pri rezultatu in je predloga (ter z njo predstava) zaradi načina svojega nastajanja boljša, kot bi bila sicer – ali pa je nemara slabša. Celota je namreč bolj ohlapna, kakor bi pričakovali od projekta, ki je bil skozi opisano snovanje deležen sprotne kritične refleksije.