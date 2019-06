Na Koroškem so novi odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki morali pripraviti, ker obstoječi odlok iz leta 2011 ni bil več v skladu z zakonodajo oz. področnimi uredbami. Usklajeno besedilo odloka je pripravila posebna delovna skupina in ga poslala v obravnavo na občinske svete koroških občin.

V zadnjih tednih imajo koroške občine tako na dnevnih redih sej občinskih svetov prvo obravnavo tega odloka, potrebno pa je opraviti še drugo obravnavo, nato pa lahko odlok stopi v veljavo. To se zagotovo ne bo zgodilo pred 15. julijem, ko se po uredbi o ravnanju z odpadki v Sloveniji uvaja režim dveh zabojnikov.

"Pravzaprav se ne bo nič zgodilo zaradi tega. Uredba o ravnanju z odpadki je tista, ki je spremenila režim ravnanja, in lokalni predpis na to ne vpliva nič. To pomeni, da je s 15. julijem v celotni Sloveniji uveden obvezni režim dveh zabojnikov za gospodinjstva," je za STA pojasnil direktor Koroškega centra za ravnanje z odpadki (Kocerod) Ivan Plevnik. Novi režim ločevanja odpadkov pa so koroške občine v zadnjih mesecih že uvedle.

Po starem odloku so namreč prebivalci na Koroškem še do nedavnega komunalne odpadke ločevali na mokre in suhe, kar je bila posebnost v Sloveniji, ter na biološke. Od nedavnega pa v dosedanje zabojnike za suhe odpadke odlagajo odpadno embalažo, razen papirja in stekla, ki ga morajo odlagati ali na ekološke otoke ali na zbirne centre. V dosedanje zabojnike za mokre odpadke pa odlagajo ostale mešane komunalne odpadke. Pri zabojnikih za biološke odpadke sprememb ni.