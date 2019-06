Geološki zavod Slovenije tako obvešča, da je danes zaradi napovedanih močnih nalivov in padavin povečana verjetnost pojavljanja zemeljskih plazov v osrednji in vzhodni Sloveniji. Do pojavljanja zemeljskih plazov lahko pride tudi v ostalih predelih države.

Prebivalci na teh območjih in predvsem tam, kjer so se v preteklosti že pojavljali zemeljski plazovi, naj bodo pozorni na dogajanja v tleh nad in pod objekti, zgrajenimi na pobočjih ali tik ob njih. Še posebej naj bodo pozorni na sveže razpoke v opornih zidovih, posedanje in zdrse zemljine, ter tudi na znake zamakanja vode na zemljišču.

Uprava RS za zaščito in reševanje je za zdaj sporočila, da se je okoli 11.30 v Podpeci v občini Črna na Koroškem na lokalno cesto sprožil zemeljski plaz. S pomočjo delovnega stroja ga bodo odstranili lokalni gasilci.