Toča je povzročila škodo na kmetijskih območjih in številnih avtomobilih, predvsem v zahodni Slavoniji. Hrvaški mediji so na svojih spletnih straneh objavili vrsto fotografij in amaterskih video posnetkov, na katerih so prebivalci posneli točo v velikosti žogic za golf, orehov in lešnikov. Pihal je tudi močen veter, pri Novi Gradiški pa so zasledili tudi vodno trombo.

Neurje je v nedeljo zvečer oviralo tudi promet na avtocestah. Mnogi vozniki so ustavili svoja vozila na odstavnih pasovih. Nekateri so se med neurjem ustavili tudi v enem od predorov na avtocesti Reka-Zagreb, a je kmalu prišla policija in jim odredila, da sprostijo promet, je poročal novičarski portal index.hr.

Nevihta z grmenjem in dežjem je v nedeljo zvečer zajela tudi Zagreb. Meteorološke postaje so v dveh urah zabeležile več kot 16.000 udarov strel.

Neurje je prineslo osvežitev, tako da so temperature ponekod danes nižje tudi za deset stopinj Celzija v primerjavi s prejšnjim tednom, ko je živo srebro kazalo tudi čez 30 stopinj Celzija.

Hrvaški hidrometeorološki zavod je za danes napovedal možnost občasnih ploh v različnih delih notranjosti države. Ob obali se bo zadrževalo večinoma sončno in suho vreme.