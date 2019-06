Na deseti preizkušnji svetovnega prvenstva v motokrosu, ki bo jutri v Teutschenthalu, bodo nastopili štirje slovenski dirkači. V elitnem razredu motoGP bosta tekmovala Tim Gajser in Klemen Gerčar, v razredu MX2 bo nastopil Jan Pancar, boju za točke pa se bo pridružil tudi Luka Milec, ki bo tekmoval na dirki evropskega prvenstva v razredu EMX 250. Dirka bo potekala na trdi podlagi, kar ustreza predvsem Timu Gajserju. Da se v Nemčiji dobro počuti, je dokazal lani, ko je v skupnem seštevku obeh dirk zaostal le za Jeffreyjem Herlingsom. »Proga v Nemčiji mi je všeč. Ob njej se vsako leto zbere precej navijačev. Veselim se nastopa in upam, da bo manj stresen, kot je bil v Latviji,« pravi Tim Gajser.

Tim Gajser je v razredu motoGP v zadnjih tednih neustavljiv. Najboljši slovenski motokrosist je zmagal na zadnjih štirih preizkušnjah svetovnega prvenstva. Po treh zaporednih zmagah je najprej prevzel vodstvo v skupnem seštevku, po novem uspehu v Latviji ga je še povečal. Gajser je v tej sezoni zmagal že petkrat na devetih preizkušnjah in je na dobri poti k novemu naslovu svetovnega prvaka. Ta konec tedna bo dirka v Nemčiji v bližini Halleja, kjer vsako leto poteka eden od najmočnejših teniških turnirjev na travi, na njih pa navdušuje Roger Federer.

Italijan Antonio Cairoli pred preizkušnjo v Teutschenthalu za Timom Gajserjem zaostaja za 33 točk. Največji tekmeci Slovenca so v Latviji plačali visok davek. Cairoli si je poškodoval ramo, zato je bilo v javnosti v zadnjih dneh precej ugibanj, ali bo sploh nastopil na VN Nemčije. Slabo se je končalo tudi za lanskega svetovnega prvaka Jeffreyja Herlingsa, ki si je obnovil poškodbo noge. Clement Desalle je napovedal, da bo izpustil preizkušnjo v Nemčiji, saj še ni pripravljen po poškodbi na VN Rusije. Kljub številnim bolniškim stažem najboljših motokrosistov bo imel Gajser veliko uspeha željnih tekmecev. Omenimo Francoza Romaina Febvreja in Gautierja Paulina, Švicarja Arnauda Tonusa in Jeremyja Seewerja ter Nizozemca Jeremyja Van Horebeeka.

Drugi slovenski dirkač v elitnem razredu bo Klemen Gerčar, ki si bo skušal priboriti prve letošnje točke za svetovno prvenstvo. Imel bo lepo priložnost, saj progo dobro pozna, trša podlaga mu ustreza bolj od zadnje v Latviji. Vtis z zadnje preizkušnje bo skušal popraviti tudi Jan Pancar. V Latviji je imel težave z motorjem, zato ni osvojil novih točk svetovnega prvenstva. Pancar se je v tej sezoni izkazal v Franciji, kjer je bil na prvi progi 20., na drugi pa dvanajsti. Luka Milec bo za točke evropskega prvenstva nastopil prvič v tej sezoni. Dobro popotnico si je zagotovil na zadnji preizkušnji državnega prvenstva v Radizelu, kjer je v razredu MX2 zaostal le za Janom Pancarjem.