V okviru operacije so v trgovinah, na tržnicah in med preverjanjem transporta zasegli pakiranje sira in perutnine, na katerih so ponaredili rok trajanja, meso, ki je bilo napačno hranjeno in pijače z nevarnimi snovmi.

V Italiji so zasegli več kot 150.000 litrov sončničnega olja, ki so mu dodali klorofil in druge snovi ter ga prodajali kot oljčno olje.

V Zimbabveju so med drugim zasegli skoraj 14.000 litrov sladke pijače, v kateri so odkrili visoko vrednost aktivne snovi, ki jo uporabljajo v zdravilih za zdravljenje erektilne disfunkcije, kar pa bi lahko ogrozilo življenje oseb, ki ne bi pričakovale takih učinkovin. Velik del zaseženega blaga je predstavljal nezakonit alkohol. V Rusiji so na primer v eni od skrivnih tovarn zasegli 4200 litrov vodke. Po deležu zaseženih živil so sledili še kosmiči in žita ter dodatki za k jedem. V Eritreji so na primer aretirali člane sindikata, ki je prodajal ponarejen med. V več državah so na primer zasegli tudi živila, ki so bila lažno označena za organska.

Pri Interpolu so ob tem pozvali k nadaljnjim ukrepom za boljšo koordinacijo na vseh ravneh, da bi lažje zaustavilo to perečo nevarnost za zdravje potrošnikov po svetu.

Mednarodna operacija v 78 državah, tudi Sloveniji, je potekala od decembra lani do letošnjega aprila. Skupno so s trga umaknili okoli 16.000 ton hrane in 33 milijonov litrov pijače. Zasegli so tudi za okoli 6,1 milijona dolarjev nezakonitih drog, ponarejene kozmetike, medicinskih pripomočkov, oblek in modnih dodatkov.