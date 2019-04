31-letni Ljubljančan Klemen Kumer in leto dni starejša Doris Zorman iz Beltincev sta danes na sodišču priznala, da sta lani od 14. do 20. avgusta v Prekmurju, Domžalah in Ljubljani unovčevala ponarejene bankovce za 500 evrov. Sodnica Vladislava Lunder priznanja krivde ni sprejela, češ da ni nobenih dokazov, da je bila Zormanova zraven, ko je hotel Kumer v Moravskih Toplicah s ponarejenim petstotakom plačati hrano.

Obtožnica zunajzakonskima partnerjema očita štiri kazniva dejanja v sostorilstvu. Čeprav je na začetku naroka kazalo, da se bo ta hitro končal, saj sta s tožilcem Harijem Furlanom podpisala sporazum o priznanju krivde, se sojenje ni končalo po pričakovanjih vpletenih. »To, da je obtožena priznala, da je bila tudi v tem primeru v bližini, ko je njen partner skušal unovčiti ponarejen bankovec, ni dovolj za sodišče, da bi jo lahko obsodili, ker za to trditev ne obstaja noben dokaz. Prodajalka v Termah 3000, kjer je obtoženi kupoval hrano, obtožene ni videla, prav tako je niso posnele nadzorne kamere. Zato v tem delu ne morem sprejeti sporazuma o priznanju krivde in ga v celoti zavračam. Ker pa tožilstvo očita obtoženima, da sta dejanje storila v sostorilstvu, ne morem sprejeti podpisanega sporazuma niti za vas, obtoženi Kumer,« je pojasnila sodnica. Kumer se je ob sodničinih besedah glasno razburjal: »Ona ni nič kriva, jaz sem vse storil, spustite jo iz pripora!«

Rada bi šla na svobodo

Ker sodnica ni sprejela sporazumov o priznanju krivde, se mora izločiti iz sojenja in bo obtoženima sodil nov sodnik. Sodni senat bo odločal tudi o prošnji po odpravi pripora. Kumer naj bi sicer sklenil sporazum, po katerem bi šel v zapor za tri leta in pol, Zormanova, ki je še nekaznovana in mati samohranilka enega otroka, pa je s tožilstvom sklenila sporazum za osem mesecev zapora in odpravo pripora, iz katerega bi danes, če bi sodišče sprejelo sporazum, odkorakala na svobodo.

Glede na obtožnico naj bi obtoženi v dveh primerih s ponarejenim bankovcem za 500 evrov plačal vstopnici za bazen, vredni nekaj evrov, in sicer v Murski Soboti in v Domžalah, blagajničarki pa sta mu vrnili razliko do 500 evrov. V enem primeru pa naj bi s ponarejenim petstotakom v enem izmed ljubljanskih lokalov kupil dve steklenici viskija, natakarica pa mu je vrnila 250 evrov. V Termah 3000 pa je ob poskusu unovčenja ponarejenega bankovca ob nakupu hrane trgovka ugotovila, da je ponarejen.