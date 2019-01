Veliki senat je odškodnino prisodil Gruziji, ta kavkaška država pa bo morala znesek razdeliti med najmanj 1500 državljanov, ki so bili jeseni 2006 žrtve »koordinirane politike aretacij, pridržanj in izgonov«.

Po 2000 evrov bodo prejeli tisti, ki so bili izgnani, po 10.000 do 15.000 evrov pa tisti, ki jim je bila odvzeta tudi prostost in so bili žrtve nečloveškega in ponižujočega ravnanja, je odločilo sodišče v Strasbourgu.