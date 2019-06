Družba 2TDK je včeraj izbrala izvajalca, ki bo zgradil prve večje objekte na predvideni trasi drugega železniškega tira med Divačo in Koprom. Dva mostova in galerijo Glinščica bo za 7,96 milijona evrov zgradil konzorcij Markomark Nival, Nival Invest in Ekorel, ki je na razpisu oddal daleč najnižjo ponudbo. Ponudba Kolektorja CPG, Rika in Pomgrada je bila vredna nekaj manj kot 13,5 milijona evrov, ponudba podjetja Godina pa nekaj več kot 14,3 milijona evrov.

Najprej ceste Izbrani izvajalec bo moral v štirih mesecih od uvedbe v delo, ki bo takoj po podpisu pogodbe, izdelati projektno dokumentacijo za izvedbo, objekte pa bo moral končati v 21 mesecih od uvedbe v delo, ki bo steklo po zgraditvi dostopnih cest iz smeri Kozine in Beke. Kolektor in družba Euroasfalt že gradita 14 od 23 dostopnih cest, ki bodo vodile k predvideni trasi nove železnice, saj bo ta speljana po območju, kjer ni nobene infrastrukture. Potekajo tudi arheološke raziskave, končane bodo predvidoma septembra. Razpisna dokumentacija sicer vse te objekte za premoščanje doline Glinščice predvideva v obsegu za enotirno in ne za dvotirno progo, je povedal inženir Mirko Troha iz družbe Axis, ki se je v preteklosti neuradno ukvarjala s projektom. Tudi gradbeno dovoljenje in državni prostorski načrt predvidevata gradnjo enotirne železnice, a na ministrstvu pravkar začenjajo postopke za spremembo državnega prostorskega načrta. Še pred to spremembo bo sicer objekte natančneje določila projektna dokumentacija. V družbi 2TDK so navedbe Trohe že zanikali. »V podjetju 2TDK in projektant trase trdimo, da načrtovani objekti prečkanja Glinščice ostanejo nespremenjeni tudi v primeru gradnje dodatnega tira,« so zapisali pred časom, a dodali, da mimo gabaritov v gradbenem dovoljenju v tem trenutku ne morejo ne graditi ne projektirati.