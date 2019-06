Predmet pogodbe je izdelava projektne dokumentacije projekt za izvedbo (PZI) v BIM okolju (modeliranje v tridimenzionalni arhitekturi) in projektantski nadzor za čas gradnje, so sporočili iz 2TDK. BIM je sicer proces izdelave in upravljanja digitalnega modela/podatkov, s pomočjo katerega oblikujejo, gradijo in vzdržujejo objekt skozi celoten življenjski cikel.

Skupni rok za izdelavo PZI dokumentacije z recenzijo je devet mesecev, vrednost pogodbe pa 17,5 milijona evrov brez DDV. V 2TDK so sicer pred objavo razpisov za glavna dela pripravili strategijo javnega naročanja.

Kot je v začetku meseca pojasnil direktor 2TDK Marko Brezigar, namerava projektno podjetje objaviti tri sklope razpisov, in sicer bosta prva dva gradbena razpisana istočasno, pri čemer se bo en nanašal na dela v krasu, drugi skop pa bo za dela v flišu. Izvajalce nameravajo izbrati v dveh fazah, s prvo, predkvalifikacijsko, bodo začeli septembra. Še tretjega, za glavno železniško opremo, nameravajo na 2TDK objaviti leta 2022.