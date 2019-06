Kako obnoviti stolpnice, zaščitene kot kulturna dediščina

Stanovalci bloka na naslovu Bratovševa ploščad 38 so pred začetkom prenove fasade po naključju izvedeli, da je celotna soseska registrirana kot naselbinska kulturna dediščina. Zaradi tega bi jih prenova lahko stala bistveno več, kot so sprva pričakovali, a so v dogovorih z zavodom za varstvo kulturne dediščine našli kompromis.