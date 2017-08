V sredo ob 20. uri se bo pročelje ene od stanovanjskih stolpnic – če le ne bo dežja – za nekaj ur spremenilo v filmsko platno. Kino med bloki bodo za sosede znova pripravili člani pobude Skupaj na ploščad! ob podpori četrtne skupnosti Posavje. Tokrat so za slovo od poletja izbrali kultni film Srečno, Kekec, ki ga bodo vesele tudi nostalgične starejše generacije. Da bo družabni večer pri bloku s hišno številko 21 za vas še bolj udoben, prinesite s seboj stole, blazine, odeje in mogoče še kakšen prigrizek. Iz Ruskega carja se nato film seli v Zalog, kjer bo Kinodvor skupaj z Mladimi zmaji pripravil dvodnevni dogodek na zaloškem šolskem igrišču. Film na ulici poteka v okviru njihovega filmskega programa za mlade Kinotrip in v petek se bo najprej začel z glasbo, nato pa bodo zavrteli kratke mladinske filme festivala Videomanija ter francoski film Gospodična Nemitežit. V soboto se bodo ob 17. uri ogreli z malim impro maratonom, sledili bodo kratki filmi in nato še film Novi mulc.