Komarov je bil napaden v začetku maja pred njegovo hišo v kraju Čerkasi južno od Kijeva. Neznani napadalci so ga tako močno pretepli, da je bil vse odtlej v komi. Tarča napada je bil že leta 2016, ko so nanj streljali, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Ukrajinske oblasti še vedno preiskujejo, kdo naj bi stal za napadom na novinarja. K razjasnitvi napada je Ukrajino pozvala tudi Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi (Ovse).

Napadi na novinarje v Ukrajini so relativno pogosti. Leta 2015 je bil ustreljen in ubit publicist Oles Buzina, ki je veljal za prorusko naravnega. Leta 2016 je v eksploziji pod avtomobil podstavljene bombe v Kijevu umrl Pavel Šemeret. Oba umora vse do danes še nista razjasnjena, še navaja dpa.