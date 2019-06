Tej četverici namerava Nizozemska, od koder je doma večina žrtev, prihodnje leto soditi zaradi umora (očitno v odsotnosti, ker jih Rusija ne bo izročila). Do sestrelitve je prišlo nad vzhodnim delom Ukrajine, ki je v rokah proruskih separatistov. Sicer so mednarodni preiskovalci že maja lani sporočili, da je letalo v vzhodni Ukrajini zadel izstrelek, ki so ga pred tem tja pripeljali iz ruske brigade za protizračno obrambo v ruskem mestu Kursk.

Med obtoženimi so Igor Girkin, nekdanji polkovnik ruske civilne tajne službe FSB, Sergej Dubinski in Oleg Pulatov, oba pripadnika ruske vojaške tajne službe GRU, ter ukrajinski državljan Leonid Karčenko, ki je vodil prorusko vojaško enoto v mestu Doneck.

Girkin je bil obrambni minister v Ljudski republiki Doneck, ki jo podpira Moskva. Vodil je oborožene sile te paradržave, ko je bilo 17. julija 2014 sestreljeno letalo. Dubinski mu je bil kot šef vojaške tajne službe GRU za Doneck neposredno podrejen, Pulatov Dubinskemu, Karčenko pa je bil pod vsemi tremi.

Še vedno ni znano, kdo je pritisnil na gumb Glavni nizozemski tožilec Fred Westerbeke je izjavil, da je »četverica obtožena, da je v vzhodno Ukrajino poslala sistem (protizračne obrambe) BUK«, s katerim so 17. julija 2014 zrušili boeing 777. Še vedno pa ni znano, kdo je pritisnil na gumb ali za to izdal ukaz. Očitno pa je, da izstrelitev ne bi bila možna brez dovoljenja omenjene četverice. Girkin je po tem poročilu mednarodnih preiskovalcev za ruske medije izjavil, da zadeve ne bo komentiral. »Rečem lahko samo to, da (proruski) uporniki niso sestrelili letala,« je dejal. Westerbeke, ki je za četverico že izdal tiralico, je tudi povedal, da so mednarodni preiskovalci sedanje poročilo napisali potem, ko so zaslišali številne priče, analizirali satelitske posnetke, telefonske klice in druge podatke. Več kot 50 detektivov je sodelovalo v preiskavi. Vendar pa preiskovalcem vzhodna Ukrajina, kjer so proruski separatisti, ni bila dostopna. Rusija, ki sta jo lani po odkritju, da je usodna raketa prišla iz Kurska, Nizozemska in Avstralija uradno obtožili krivde za katastrofo, že vseskozi ostro zavrača vsako vpletenost v sestrelitev boeinga 777. Predstavniki ruskih oblasti se po objavi poročila mednarodnih preiskovalcev tudi pritožujejo, ker niso smeli sodelovati v preiskavi. »Rusija ni imela možnosti, da bi sodelovala, čeprav se je za to zavzemala vse od prvega dne po tragediji,« je dejal tiskovni predstavnik predsednika Vladimirja Putina.