Nalivi povzročili nevšečnosti na Gorenjskem in Štajerskem

Meteorna voda je danes popoldne na Gorenjskem zalila več stavb, med drugim v naselju Voklo v občini Šenčur in v Naklem. Podrto drevje pa je v Dupleku in Šentilju na Štajerskem oviralo promet. Posredovali so gasilci, ki so izčrpali meteorno vodo in odstranili podrto drevje, piše na spletni strani uprave za zaščito in reševanje.