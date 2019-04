Direktor LPP Peter Horvat: 365 evrov za letno vozovnico ni pretirana cena

Direktor Ljubljanskega potniškega prometa (LPP) Peter Horvat je prepričan, da cena 365 evrov za letno vozovnico ni pretirana, in se nadeja, da jo bodo kupili tisti Ljubljančani, ki se redno vozijo z avtobusi LPP, saj bo zanje še vedno ugodnejša kot kupovanje mesečnih vozovnic. Horvat, ki je z mestnim prevoznikom povezan vse od leta 1989, ko je začel kot pripravnik, bil nato zaposlen kot voznik avtobusa, potem pa zamenjal nekaj delovnih mest znotraj podjetja in leta 2011 postal direktor, na kritike, da je cena vozovnice previsoka, in primerjave z drugimi mesti odgovarja, da se tega zaradi marsičesa ne da primerjati.