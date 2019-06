Ob prenovljeni vinski kleti sta Igor in njegov sin Simon Simčič predstavila rebulo journey in jo posvetila očetu in nonu Zvonimirju Simčiču, ki je na Dobrovem 30 let uspešno vodil največjo vinsko klet v Sloveniji in si vse življenje prizadeval za ohranitev rebule. Zelo zgodaj je spoznal potencial te sorte, zato so ga na obeh straneh Brd, tako na naši kot italijanski strani, poimenovali kar za očeta briške rebule.

Poudarek je na rebuli

Simčičeva kmetija ni velika. V polni rodnosti imajo 3,5 hektarja površin posajenih s trtami. »Glavna sorta je rebula, ki je posajena na več kot polovici vseh površin. Poleg tega imamo še modri pinot in chardonnay, ki ju uporabljajo za pridelavo penin. Napolnimo okoli 30.000 steklenic na leto, predvsem penin. Zelo pa smo ponosni tudi na naši tradicionalni vini, že poznano svežo rebulo in največjo letošnjo novost, rebulo journey,« je povedal Simon Simčič.

Kot se za takšno priložnost spodobi, so na domačiji Medot predstavili tudi nova vina. Tudi mirno rebulo z novo etiketo rebula journey. Simon Simčič je povedal, da je v njej zajeta celovita zgodba življenjske poti njegovega nona, ki je znanje pridobival po vsem svetu, izkušnje pa prenesel v Brda in jih prelil v svoje delo, z jasno vizijo pa postavil tudi temelje za razvoj in razcvet Brd, ki so danes predvsem po vinih prepoznavna po vsem svetu. Rebula journey predstavlja tisti del njegove življenjske poti, ko se je končalo pomembno poglavje v briški kleti in začelo novo v njegovi domači kleti. To vino je našlo svojo pot med svežimi, lahkimi vini, ki jih je proizvajal v briški kleti, ter staranimi in bolj kompleksnimi, ki jih je ustvarjal na domačiji Medot. Rebula journey je prva steklenica trilogije rebul domačije Medot, ki je sestavljena iz treh različnih vinifikacij rebule odličnega letnika 2018 – rahlo macerirane, sveže in barikirane rebule, ki je zorela v hrastovih sodih.

Premierno so na dan odprtja nove kleti postregli tudi dve izjemni novosti na področju penin – medot blanc de lancs in medot millésime 2011. Blanc de blancs je penina, pridelana iz chardonnayja in rebule. Gre za izredno suho in svežo penino, čeprav ima za seboj kar pet let zorenja na kvasovkah. »Penino medot millésime stekleničimo le ob najboljših trgatvah in uporabljamo grozdje izključno ene trgatve, zato je vsak letnik penine millésime po svoje drugačen in edinstven. Trgatev 2011 je bila zelo zahtevna za penine, očitno pa se je trdo delo obrestovalo. Medot millésime 2011 je izredno suha penina, polna kompleksnosti in tipičnih šampanjskih arom, a kljub svojim letom še vedno sveža in živahna, tako kot se za rebulo spodobi,« je razlagal Simon Simčič.